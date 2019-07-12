В Сети ищут хозяина для мурманского Хатико

В аэропорту Мурманска бросили собаку. Информация об этом и фотографии животного появились в одной из соцсетей. Сообщается, что хозяин собаки улетел, бросив ее одну.

«Песик хороший, знает команды, дает лапу. Взяли на передержку, но в семье две собаки и кошки, не поладили. Сегодня отдадут», - говорится в сообщении.

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Животные могут годами ждать бросивших их или погибших людей. Подобная печальная история, к примеру, есть в Ялте, где овчарка девять лет ждет на набережной хозяина. А в Китае несколько месяцев на обочине оставалась собака, чья хозяйка погибла в ДТП.