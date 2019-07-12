Пограничники взяли на абордаж нашпигованную наркотиками подлодку: видео
У западного побережья Южной Америки было задержано судно с наркотиками.
© Видео: U.S. Coast Guard , facebook © Фото: U.S. Coast Guard , facebook
Береговая охрана США опубликовала кадры задержания подводной лодки, перевозившей более семи тонн кокаина.
Команда береговой охраны преследовала судно наркоторговцев. Догнав его, сотрудникам патрульной службы удалось пробраться внутрь и задержать злоумышленников.
Как сообщили в пресс-службе американской береговой охраны, всего за последние недели было задержано 14 судов и конфисковано почти 19 тонн кокаина.