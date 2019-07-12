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Объединенная «горячая линия» для пострадавших от паводков заработала в Приангарье

17:06 12.07.2019
В результате наводнения были затоплены свыше десяти тысяч домов и хозяйств, многие люди остались без крова.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ

В Приангарье заработала объединенная «горячая линия» для пострадавших от наводнения на территории региона.

Позвонить на «горячую линию» может любой желающий по вопросам восстановления жилья, получения гумпомощи, пунктах временного размещения, подачи воды, тепла, а также ремонта больниц, школ, детсадов и прочих соцучреждений, которые пострадали пострадавших от паводков.

«”Горячая линия” создана с целью полного информирования граждан об их правах и возможностях в связи со сложившейся на территории Иркутской области чрезвычайной ситуацией», - сказано на сайте Минстроя России.

В конце июня из-за сильных дождей в Приангарье из берегов вышли реки Чуна, Уда, Бирюса, Ия и Ока. Были затоплены свыше десяти тысяч домов и хозяйств, многие люди остались без крова. Всего в пострадавших от паводков территориях за медпомощью обратились 4 166 человек. По последней информации, жертвами разгула стихии стали 25 человек, еще 11 - числятся пропавшими без вести. Число госпитализированных из-за наводнения в регионе увеличилось  до 580.

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