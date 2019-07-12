Трамп рассказал, что «видел смерть» Шварценеггера

Позднее выяснилось, что президент Штатов имел в виду рейтинги своего шоу «Подмастерье», которое он покинул после избрания в президенты. Его заменил Шварценеггер, но пробыл ведущим недолго.

«Я все еще здесь. Не хотите сравнить наши налоговые декларации, Дональд Трамп?». – написал он в Twitter .

«Арнольд Шварценеггер… Знаете что? Он умер… Я был там», — заявил американский лидер Дональд Трамп на саммите о социальных сетях в Белом доме.

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