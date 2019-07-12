Трамп рассказал, что «видел смерть» Шварценеггера
На саммите о соцсетях в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
© Фото: Marcelo Chello, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Президент США Дональд Трамп заявил, что видел смерть голливудского актера Арнольда Шварценеггера.
«Арнольд Шварценеггер… Знаете что? Он умер… Я был там», — заявил американский лидер Дональд Трамп на саммите о социальных сетях в Белом доме.
Легенда кино ответил молниеносно: 71-летний Шварценеггер предложил Трампу сравнить налоговые декларации.
«Я все еще здесь. Не хотите сравнить наши налоговые декларации, Дональд Трамп?». – написал он в Twitter.
Позднее выяснилось, что президент Штатов имел в виду рейтинги своего шоу «Подмастерье», которое он покинул после избрания в президенты. Его заменил Шварценеггер, но пробыл ведущим недолго.