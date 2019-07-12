Глава Тывы опубликовал список погибших во время переправы через реку

Глава республики Тыва Шолбан Кара-оол опубликовал список погибших в результате переправы через реку в Бай-Тайгинском районе. Тела девяти человек удалось извлечь. Это двое взрослых и семеро детей в возрасте от двух лет. Еще одна женщина считается пропавшей без вести.

По словам главы региона, всего в машине находилось 14 человек. Двоих из них высадили, прежде чем проезжать реку. Еще двоих спасли. В машине также перевозили четырех живых баранов.

«Как выяснилось, один из погибших готовился к свадьбе и ехал с чабанской стоянки. Как больно и жалко, что водитель не доехал до моста, который находился от места ДТП всего в трех километрах. По нему можно было переправиться на противоположный берег», - написал Шолбан Кара-оол на своей странице в Instagram.

Он добавил, что случившееся - это огромное горе для республики. Сообщается, что расходы по организации похорон возьмет на себя правительство региона.