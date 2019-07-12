Мощный оползень разрушил ограждения водохранилища в Китае

Мощный оползень разбил ограждения строящегося водохранилища в китайском Лешане.

Инцидент произошел в провинции Сычуань на юге Китая. В какой-то момент с горы начали скатываться деревья с грязью в сторону строящегося водохранилища, снося все на своем пути. Оползень снес ограждения, строительные машины и постройки, заблокировав дорогу.

На кадрах с места видно, как от потоков земли бежит человек, а другой наблюдает за происходящим со стороны. Как отмечается на портале MSN, никто не пострадал, ремонтные работы продолжаются.