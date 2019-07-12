Специалисты проверят безопасность переправы в Тыве, где погибли 10 человек

На место трагедии в Тыве, где 10 человек погибли при пересечении вброд реки Шуи, направили вертолет со спасателями и психологами. Туда отправился и заместитель главы республики.

«Они должны доподлинно выяснить все обстоятельства происшествия, установить точную причину, что могло спровоцировать аварию, в которой по предварительным данным погибли 10 человек. Поставил задачу выяснить, как часто люди ездят по этому пути, сохраняется ли опасность для местных жителей», - написал на своей странице в Instagram глава Тывы Шолбан Кара-оол.

Он также призвал быть бдительными на реках, так как уровень воды растет из-за сильных дождей, а течение усиливается.

В результате трагедии в Тыве погибли 9 человек из 12, которые ехали в машине. Тело еще одного, предположительно, унесло течением. Возбуждено уголовное дело.