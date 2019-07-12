Молдавия намерена привлечь Саакашвили для проведения реформ

Премьер Молдавии Майя Санду рассказала, что хотела бы обратиться к бывшему грузинскому президенту с просьбой о помощи в проведении реформы системы юстиции.

«Мы ведем переговоры со специалистами из периода правления Саакашвили. Мы разрабатываем проекты по реформированию системы юстиции», - заявила она.

По словам Санду, однако сейчас Саакашвили участвует в предвыборной кампании на Украине и занят, поэтому разговор с ним состоится уже в августе. Как она рассказала изданию Cotidianul, в настоящий момент в бюджете страны и нет средств на привлечение команды экспертов, поэтому она надеется получить помощь международных партнеров.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил экс-президенту Грузии войти в руководство его партии «Удар» и отправиться с ней на выборы в Верховную раду.