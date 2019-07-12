Замглавы Пенсионного фонда арестован по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова. Его обвиняют в получении взятки в 4,5 миллиона рублей.

На заключении под стражу настаивал следователь. Сам Иванов просил о домашнем аресте. Он признал вину и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

О задержании высокопоставленного чиновника стало известно накануне. В изоляторе его посетили представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Они рассказали, что Иванов написал заявление об отставке.

Алексей Иванов работал заместителем председателя правления ПФР с 2017 года. Он занимался вопросами информационных технологий, телекоммуникаций и информационной безопасности.