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Басурин: ситуация с обстрелами в ДНР близка к 2014-2015 годам

Василиса Морозова
15:51 12.07.2019
Замглавы начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что на донецком направлении наблюдается концентрация военной техники и личного состава ВСУ.
Басурин: ситуация с обстрелами в ДНР близка к 2014-2015 годам

Ситуация в ДНР по количество тяжелых вооружений, которые применяют ВСУ при обстрелах Донбасса, близка к той, что была в 2014-2015 годах. Об этом рассказал замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Количество боеприпасов, которое прилетело за последнюю неделю – это очень много. ..Можно сравнить с августом-сентябрем 2014 года, январем-февралем 2015 года, июлем и августом 2015 года». – пояснил он.

По словам Басурина, украинские военные размещают тяжелое вооружение вдоль линии соприкосновения, что подтвердает и миссия ОБСЕ.

«Факт обстрела населенных пунктов республики на расстоянии более 10 километров доказывает нахождение тяжелой артиллерии противника непосредственно у линии фронта», - добавил он.

При этом, рассказал Басурин, украинское командование потеряло 39 человек убитыми и ранеными в результате боевых и небоевых действий за неделю, пишет РИА Новости.

Ситуация по всей линии соприкосновения в Донбассе ухудшилась, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, несмотря на отвод вооружений в районе Станицы Луганской и заявлений президента Украины Владимира Зеленского о стабилизации обстановки, на остальных участках украинские силовики обстреливают жилые дома. Один из населенных пунктов на юге региона находится «на грани полного уничтожения», рассказал глава ДНР.

«Ведутся массовые обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Причем на некоторых участках ситуация ухудшилась критически», - подчеркнул Пушилин.

Как говорится на сайте главы республики, ВСУ усилили огонь в Донбассе. 

«При очередном обстреле поселка Гольмовского на окраине Горловки осколочное ранение в сердце, несовместимое с жизнью, получила пожилая женщина», - добавил он.

Пушилин заявил, что «это первая смерть на совести нового украинского президента».

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