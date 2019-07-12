В Москве пьяный полицейский избил консьержа дома

В Москве пьяный полицейский избил консьержа одного из домов. Инцидент произошел на юго-востоке столице, на Новомарьинской улице.

Полицейский, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подъехал к дому в компании друзей. Он махом открыл дверь и направился в квартиру знакомой.

Между молодыми людьми завязался конфликт, девушка попыталась прогнать мужчину, но тот был непреклонен. Тогда консьерж сделал правоохранителю замечание.

Разгневанный полицейский накинулся на консьержа и начал его избивать. Вскоре в драку вмешались неравнодушные жители дома.

Как сообщает «360», в настоящий момент избитый консьерж находится в УСБ. Состояние пострадавшего оценивается как нормальное.