Опубликованы кадры с места ДТП с 10 жертвами в Тыве

Появились первые кадры с места трагедии в Тыве, где погибли 10 человек при попытке переплыть на авто реку Шуй.

В районе села Тээли Бай-Тайгинского района республики 12 июля водитель «УАЗа» попытался пересечь реку, но автомобиль перевернулся, в результате чего погибли 9 из 12 пассажиров, из которых 7 несовершеннолетних. Как отметили в ГИБДД России, два человека были спасены, а одного до сих пор не нашли. По предварительным данным, это водитель.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ о нарушении ПДД в местечке Одуруг, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. Глава Тывы Шолбан Кара-оол выразил соболезнования родным и близким погибших. По его словам, при аварии погибли две семьи.

Ранее сообщалось, что десять человек утонули в Тыве при попытке переплыть на машине реку. Сообщалось, что погибли все находившиеся в автомобиле люди.