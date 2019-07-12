Мост или отставка: Зеленский заключил пари с мэром Днепра

Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым относительно сдачи в эксплуатацию Центрального моста после капитального ремонта.

Пари было заключено во время поездки украинского лидера в Днепр при осмотре работ на объекте. Видео опубликовано в YouTube-аккаунте телеканала «Открытый».

«14 сентября не открываете, можете сами уходить в отставку. Честно?», - заявил Зеленский.

После этого он протянул руку Филатову и один из людей, которые сопровождали представителей власти, разбил рукопожатие.

Центральный (Новый) мост построен в 1966 году, он соединяет левый и правый берега Днепра. Ремонт сооружения стартовал в 2017 году.