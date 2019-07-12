В G7 не поддержали законопроект о люстрации Порошенко

Послы стран «Большой семерки» выступили с критикой законопроекта, который президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду. Согласно документу, под люстрацию может попасть окружение бывшего украинского лидера и он сам.

В сообщении, опубликованном в Twitter, говорится, что избирательные изменения и политическая ротация - это норма в демократических странах, в отличие от попыток наложить запреты на участников законодательного процесса.

«Привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении служебным положением является верным шагом. В то же время, по нашему убеждению, нынешняя ситуация на Украине не сравнима с той, что имела место после "революции достоинства"», - заявили представители G7.

О необходимости люстрации Владимир Зеленский сказал накануне. Он заявил о бездействии высших должностных лиц Украины, которые занимали посты с 2014 года по 19 мая 2019 года.