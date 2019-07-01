Российские военные совершат полет над Германией

Российские военные в ближайшее время выполнят наблюдательный полет над территорией Германии. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Полет над Германией будет выполняться в период с 1 по 5 июля 2019 года с аэродрома открытого неба Кельн-Бонн. При этом максимальная дальность полета составит 1300 километров», - сообщил он.

Отмечается, что пролет на самолете наблюдения Ан-30Б будет осуществлен в строгом согласовании с немецкими специалистами и под их пристальным наблюдением, в том числе. и на борту самолета.

Рожков также отметил, что данный полет станет 24-м, проведенным Россией в рамках договора по Открытому небу в этом году.

Кроме того, в соответствии с Венским документом 2011 года российские военные также посетят 2 июля военный объект на территории Чехии.

«Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники», - сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия проведет наблюдательный полет над территорией США.