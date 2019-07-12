Копия повестки Порошенко на допрос появилась в Сети

В Сети появилась копия повестки экс-главы Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований.

Сообщается, что бывшего украинского лидера вызывают по уголовному делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузня на Рыбальском». Порошенко вызвали на допрос в качестве свидетеля.

В повестке говорится, что бывший президент страны должен явиться в Государственное бюро расследований 17 июля в 09.30.

По данным NewsOne, копия повестки была размещена «Украинской правдой».

Петр Порошенко упоминается еще в ряде дел, которые ведет бюро. В частности, против бывшего президента Украины возбуждено уголовное дело по факту возможной госизмены. Это связано с инцидентом в Черном море. В ноябре три украинских корабля нарушили государственную границу РФ и не реагировали на требования российских пограничников.