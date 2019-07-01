Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Белая термокружка, подобная той, что президент России Владимир Путин принес на саммит G20 в Японии, стала хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на представителя отдела обслуживания клиентов.

В сообщении отметили, что керамическая кружка, созданная по образцу президента России, стала настолько популярной, что сотни магазинов уже выставили на продажу свои товары, и не менее ста заказов поступили в компанию Taobao. При этом термокружка описывается как «высококачественная» и «полезная для здоровья», а ее покупка станет «идеальным подарком для любого друга».

«Точная копия кружки Путина находится в предпродаже. Она будет доставлена через две недели», — приводит газета рекламное объявление.

Напомним, во время приема в честь лидеров стран G20 Владимир Путин пришел с белой термокружкой, на которой был изображен национальный символ России двуглавый орел. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что Владимир Путин является плодовитым любителем чая и повсюду носит белый термос. При этом Песков удивился, что заметно это стало только сейчас.

Саммит G20 проходил 28 и 29 июня в японском Осако. В первый день саммита Владимир Путин провел ряд деловых встреч, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером Франции Эммануэлем Макроном.