Собака научилась копировать позы с фотографий: видео
Животному показывают фотографии, а пес поочередно воспроизводит позы с них.
© Видео: Reddit
В Сети появилось видео с милой собакой в красной бабочке, которая умеет копировать позы с картинок. На кадрах видно, как хозяин показывает фотографии, а пес поочередно воспроизводит позы с них. В комментариях к видео часть интернет-пользователей восхитилась способностями животного. Но нашлись и скептики. Видео в Сети размещено без звука, поэтому некоторые предположили, что собака может получать словесные команды.