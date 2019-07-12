Собака научилась копировать позы с фотографий: видео

В Сети появилось видео с милой собакой в красной бабочке, которая умеет копировать позы с картинок. На кадрах видно, как хозяин показывает фотографии, а пес поочередно воспроизводит позы с них. В комментариях к видео часть интернет-пользователей восхитилась способностями животного. Но нашлись и скептики. Видео в Сети размещено без звука, поэтому некоторые предположили, что собака может получать словесные команды.

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