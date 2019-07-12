СМИ: в офисе президента Украины провели обыск

Государственное бюро расследований Украины провело обыск в офисе главы государства Владимира Зеленского.

Следователей заинтересовало ведение протоколов заседаний. Также они провели допрос тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих кабинетах во время правления Петра Порошенко. В большей степени это касается совещаний, связанных с военными операциями.

Представители ГБР уточняли, кто и что произносил во время проведения совещаний и кто отдавал приказы и подписывал документы с грифом «совершенно секретно».