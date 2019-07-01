Роскосмос опубликовал спутниковые снимки наводнения в Иркутской области

В российской госкорпорации «Роскосмос» опубликовали спутниковые снимки наводнения в Иркутской области. Так предприятие взаимодействует с МЧС России и осуществляет информационную поддержку ведомства.

Несколько космических аппаратов дистанционного зондирования Земли фотографируют пострадавший от паводка регион несколько раз в сутки. Затем снимки отправляются в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС.

На полученных кадрах виден серьезный объем затопления. В частности, на одной из фотографий, полученных космическими аппаратами, показан район города Нижнеудинска, сильно пострадавший от наводнения. На снимке также сделаны специальные отметки, позволяющие точно определить местоположение объектов.

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Вместе с космическими аппаратами зондирования в процессе фотографирования также задействованы аппараты партнеров Роскосмоса в Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам.

Напомним, одним из самых пострадавших от наводнения городов региона стал Тулун. Уровень воды в местной реке Ие равен десяти метрам при критическом уровне в семь метров, а в разгар паводка он составил 14 метров, что привело к прорыву местной дамбы и затоплению города.