Подтоплено 800 деревень: кадры страшного наводнения в Индии
В зоне подтопления находятся порядка 400 тысяч человек.
© Видео: ETV Andhra Pradesh, Boishakhi Tv News, Youtube © Фото: ETV Andhra Pradesh, Youtube
Северо-восток Индии пострадал от страшного наводнения. Потоки грязной жидкой массы затопили населенные пункты штата Ассам.
Причиной бедствия стали сильные грозовые ливни. На северо-востоке Индии они идут с конца прошлой недели. Из-за непрекращающихся дождей уровень воды в реках приблизился к рекордным отметкам.
Грязные потоки смывают дороги, мосты и другие конструкции. В зоне бедствия оказались почти 800 деревень и порядка 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. В затопленных районах находятся около 400 тысяч человек.
Медики опасаются массовых вспышек инфекционных заболеваний.