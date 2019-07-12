Подтоплено 800 деревень: кадры страшного наводнения в Индии

Грязные потоки смывают дороги, мосты и другие конструкции. В зоне бедствия оказались почти 800 деревень и порядка 20 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. В затопленных районах находятся около 400 тысяч человек.

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