Где и когда: астрономы рассказали, в каких регионах России лучше смотреть лунное затмение

Частичное лунное затмение, которое пройдет в ночь на 17 июля, на территории России будет лучше всего видно на Северном Кавказе и в Крыму.

«Наилучшими условия наблюдений будут в Крыму и на северном Кавказе, где высота Луны над горизонтом достигнет 20°, а летние погодные условия с большой вероятностью будут благоприятствовать наблюдениям», - говорится в сообщении Московского планетария.

В Москве при безоблачной погоде затмение будет видно и невооруженным взглядом, однако астрономы рекомендуют смотреть в бинокль или телескоп. Недалеко от Луны будет сиять Сатурн, а правее можно будет полюбоваться Юпитером.

В целом затмение можно будет увидеть на всей территории России, кроме северных и удаленных восточных районов.

В Планетарии отметили, что затмение будет хорошо видно в Европейской части России (кроме ее севера), где астрономическое явление произойдет вблизи местной полуночи.

«Начальные фазы затмения будут также видны в юго-западной Сибири уже под утро, на заходе Луны. В большинстве зоны видимости на территории нашей страны Луна будет располагаться низко над южным горизонтом», - рассказали РИА Новости в Планетарии.

Астрономическое явление также увидят жители Австралии, Африки, Юго-Востока Северной Америки и Южной Америки, большей части Европы и большей части Азии.

Полутеневое затмение начнется 16 июля в 21.43 по московскому времени, когда Луна коснется земной полутени. Его будет сложно различить невооруженным глазом, но по мере приближения спутника к краю земной тени, потемнение станет более заметным. В 23.01 по московскому времени естественный спутник Земли полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени, это станет началом частного затмения, Луна начнет погружаться в тень нашей планеты.

Максимальная фаза наступит в 00.31 по московскому времени 17 июля, когда большая половина диска Луны окажется в южной части земной тени. Данная фаза продлится до 02.00 по московскому времени, пока Луна полностью не выйдет из полутени, а в 03.17 затмение завершится.