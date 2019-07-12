В хранилище Российского госархива произошел пожар

В здании Государственного архива литературы и искусства в Москве произошел пожар. Как сообщили «Звезде» в столичном управлении ГУ МЧС, площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В спасательном ведомстве добавили, что очаг пожара находится на четвертом этаже.

По информации канала Baza, горят рукописи русских писателей с 1911 по 1990 год, а также документация Госкино СССР с 1963 по 1991 год и документация Союза кинематографистов Советского Союза. Официально данные сведения не подтверждены.

Также, по сведениям Baza, пожар мог уничтожить и часть документов на выставку российских картин в США в 1923 году.