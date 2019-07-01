Полиция Великобритании разыскивает трехметрового питона
Правоохранителям пока удалось обнаружить лишь владельца пресмыкающегося.
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Полиция британского города Кембридж разыскивает сетчатого питона, который свободно ползает по улицам. Об этом правоохранители сообщили в Twitter.
Согласно публикации, полицейские прибыли в район Ловелл-Роуд, откуда поступило сообщение о замеченной змее. При этом питон якобы достигает трех метров.
Правоохранителям удалось обнаружить лишь владельца пресмыкающегося. В настоящее время к розыску питона подключили всех местных жителей.