Специалисты предупредили об опасности сбора грибов в Нижегородской области

В Нижегородской области после продолжительного периода дождей начали появляться первые грибы, но специалисты предупреждают: при такой погоде в грибах накапливается радиоактивный цезий, который является опасным для здоровья.

На влажных почвах грибы в десять раз больше усваивают цезия, чем на сухих. Помимо этого любители тихой охоты рискуют получить в своей добыче свинец, кадмий, радий, медь, цинк и целый другие тяжелые металлы. Собирать грибы с деревьев безопаснее, чем с земли, ведь древесина менее загрязнена. Самыми же опасными для здоровья специалисты считают сушеные грибы, они в процессе сушки теряют влагу и содержание радиоактивных веществ в них возрастает.

Также при сборе грибов важно знать, что у каждого вида есть свои особенности накопления тяжелых металлов. Например, черный груздь впитывает больше меди, а шампиньоны и белые грибы склонны к накоплению ртути. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

Огромную роль играет и место, где были собраны грибы. Не рекомендуется их собирать их рядом с промзонами, химическими заводами, железными дорогами и автомагистралями. Специалисты также не советуют собирать грибы на опушках рядом с сельхозугодиями, даже если там относительно чистая земля, есть риск отравления ядохимикатами, которыми обрабатывают поля.