Гавайский остров эвакуируют из-за масштабного пожара: видео

На острове Мауи, входящем в состав американского штата Гавайи, объявили эвакуацию местного населения из-за вспыхнувших пожаров.

На кадрах, снятых очевидцами пострадавших районов, видно, как горит лес и кустарник, а небо буквально заволокло дымом, люди жалуются, что им трудно дышать.

Местные власти опасаются, что из-за огня жители сразу нескольких населенных пунктов будут отрезаны от большой земли. Из-за пожаров закрыты участки автомобильных трасс.

В мае прошлого года на Гавайях уже бушевали пожары. Тогда причиной разгула стихии стало извержение вулкана Килауэа. Из вулканических трещин постоянно извергалась лава, выходил ядовитый газ, были разрушены несколько домов.