Раненого трехмесячного тигренка спасают в Челябинске

В Челябинске спасают трехмесячного тигренка Гектора. Он пострадал от рук нетрезвого мужчины.

20-летний хулиган пытался украсть животное из передвижного зоолунапарка «Барс» в Оренбургской области. Он полез в клетку, но на него напала амурская тигрица. Мужчина, правда, успел нанести травму ее детенышу: тигренка из клетки он пытался вытянуть за лапы. За это расплатился переломом руки и разодранным тигрицей предплечьем.

Сейчас хулиган находится в больнице. На него заведено уголовное дело по статье «Кража». В полиции он объяснил, что пытался погладить тигрицу из-за спора, а тигренка не трогал. Тем не менее, животное с травмой позвоночника доставили в Челябинск.

«Малыш преодолел 800 километров. Путешествие он перенес хорошо. Будем лечить, стараться поднять на лапы», - рассказал aif.ru Карен Даллакян, руководитель приюта диких животных, челябинский ветеринарный врач.

Сообщается, что животное припадает на задние лапы и у него поврежден позвоночник в районе поясницы.

«Сейчас он немного отдохнет. Мы решили назначить котенку УЗИ и рентген. Очень важно исключить травмы внутренних органов. Когда его с силой тянули сквозь узкую щель, могли сдавить живот», - считает Даллакян.

По его словам, тигренок ведет себя спокойно, но пока плохо ест. Его лечение начали не сразу, так как тигрица после инцидента никого не пускала в клетку. Прогнозов о том, сможет ли Гектор восстановиться после травм, ветврач пока не дает.

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