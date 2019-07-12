«Эмоциональные оценки вторичны» - Песков о разговоре Путина и Зеленского
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что факт первого контакта президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского важен сам по себе, а оценочные суждения – вторичны.
«Вряд ли нужно обсуждать сейчас эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор», - сказал он.
Кроме того, представитель Кремля отметил, что разговор лидеров двух государств был прагматичным.
«Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было», - подчеркнул Песков.
Дмитрий Песков также рассказал, что во время телефонной беседы, которая длилась 20 минут, главы России и Украины поднимали тему «продолжения работы в нормандском формате».
О телефонном разговоре Владимира Путина и Владимира Зеленского представитель Кремля сообщил вечером 11 июля.