«Эмоциональные оценки вторичны» - Песков о разговоре Путина и Зеленского

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что факт первого контакта президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского важен сам по себе, а оценочные суждения – вторичны.

«Вряд ли нужно обсуждать сейчас эмоциональные оттенки и тональности, не для этого был разговор», - сказал он.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что разговор лидеров двух государств был прагматичным.

«Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов - они первый раз общались по телефону, ранее каких-либо контактов между ними не было», - подчеркнул Песков.

Дмитрий Песков также рассказал, что во время телефонной беседы, которая длилась 20 минут, главы России и Украины поднимали тему «продолжения работы в нормандском формате».

О телефонном разговоре Владимира Путина и Владимира Зеленского представитель Кремля сообщил вечером 11 июля.