Кремль заявил о перегибах в применении закона об оскорблении власти

В Кремле следят за тем, как правоохранительные органы применяют закон об оскорблении власти и фиксируют нарушения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Мы фиксируем, конечно, перегибы в этой области в случае и месте, где они случаются», - заявил представитель Кремля.

Путин во время прямой линии заявлял, что закон направлен на защиту символов власти, флага и герба. При этом глава государства подчеркнул, что нельзя ограничивать право людей критиковать власть любого уровня.

Закон о запрете неуважительно отзываться в адрес властей вступил в силу 29 марта одновременно с законом о распространении фейковых новостей. За неуважение власти вводятся штрафы до 5 тысяч рублей или административный арест. Путин подписал оба документа 18 марта.

После вступления в силу закона о неуважении власти в регионах начали массово составлять протоколы и штрафовать граждан за критические замечания в адрес чиновников.