Какие услуги могут отключить за долги по ЖКХ

Потребители коммунальных услуг за неуплату могут лишиться воды, света и тепла. В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг потребителя об этом предварительно должна уведомить управляющая компания. В этих правовых вопросах разобрался сайт aif.ru

Отключить могут почти любую услугу, нельзя лишь перекрывать отопление и холодную воду. В конце 2017 года в Государственную думу был внесен законопроект, который добавляет в список услуг, которые нельзя отключать, водоотведение (канализацию). Как заявили депутаты, отключение водоотведения приводит к непригодности жилого помещения для проживания, так как в связи с этим нарушаются санитарно-эпидемиологические требования.

Согласно постановлению правительства, ограничить предоставление услуг ЖКХ могут при задолженности по оплате одной услуги в размере, который превышает сумму двух месячных размеров платы, исчисленных исходя из норматива. К такой мере обычно прибегают, когда задолженность по ЖКУ составляет более шести месяцев.

По статистике, чаще всего коммунальщики отключают электричество. Для этого специалист отрезает провод в щитке, изолирует его и пломбирует. Если задолжник подключается к электропитанию самовольно, то он может быть оштрафован на ­10-15 тысяч рублей.

В Национальном бюро кредитных историй рассказали, что число злостных неплательщиков, которые не гасят долг за услуги ЖКХ по решению суда, с 1 января по 1 июня текущего года достигло 31,5 тысяч человек, а задолженность этих граждан за ЖКУ составила почти 1,67 миллиарда рублей. Средний размер долга составляет 43 тысяч рублей. Больше всего жители России задолжали поставщикам электроэнергии. На начало июня этого года задолженность розничных потребителей за электроэнергию составила более 280 миллиардов рублей.