В московском метро на неделю закроют участок Сокольнической линии

В московском метрополитене с 13 по 20 июля не будет работать участок Сокольнической линии. В этот период воспользоваться не получится станциями: «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

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Для удобства пассажиров будут организованы бесплатные наземные маршруты общественного транспорта. Для его движения выделят отдельные полосы.

© gucodd, Twitter

«Вместо метро - бесплатные автобусы КМ. Для них придется обособить выделенки, закрыть часть съездов на просп. Вернадского и Киевском ш. и кое-где ограничить парковку», - пишут на странице ЦОДД в Twitter.

Автолюбителей просят соблюдать правила дорожного движения и не занимать специально организованные полосы.

© gucodd, Twitter

Закрытие станций связано со строительством юго-западного участка Большой кольцевой линии.