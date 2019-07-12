Астрономы открыли астероид-невидимку

Астрономы нашли необычный околоземный астероид с самым коротким «годом», который совершает оборот вокруг Солнца всего за 151 день.

Раньше ученые подозревали о существовании этого объекта, но он всегда ускользал от наблюдений, его даже прозвали невидимкой. И вот, наконец, исследователям удалось его снять, а также рассчитать его основные характеристики. Об открытии сообщается на сайте Калифорнийского технологического института.

Астероид получил название 2019 LF6. В поперечнике его размер составляет почти один километр. Вокруг Солнца он совершает оборот примерно за 151 день. На своей орбите выходит за пределы Венеры и приближается временами к Меркурию, который вокруг Солнца обращается каждые 88 дней.

Ученые отмечают, что объект 2019 LF6 - это один из 20 известных астероидов типа Atira, орбиты которых полностью совпадают с орбитами Земли.

«В наши дни не часто встречаются астероиды размером с километр. Тридцать лет назад люди начали организовывать методические поиски астероидов, сначала они находили более крупные объекты. Теперь, когда большинство из них найдено, крупные объекты встречаются весьма редко», - рассказал научный сотрудник Йю Цюаньчжи.

По его словам, 2019 LF6 необычен как по орбите, так и по размеру. Его уникальная орбита объясняет, почему такой большой астероид не могли обнаружить на протяжении нескольких десятилетий.