Свиньи напали на четырехлетнюю девочку на Алтае

Агрессивные свиньи атаковали двух сестер в возрасте семи и четырех лет в Алтайском крае, сообщили «Звезде» в пресс-службе СУ СК по региону.

Несчастный случай произошел в селе Ельцовка 10 июля. Парнокопытные гуляли по улицам и напали на детей. Старшая сестра убежала, а младшая споткнулась и упала на землю. В этот момент на ребенка напали свиньи.

Животные искусали девочку, ее госпитализировали в больницу Бийска с рваными ранами. По факту нападения свиней следователи проводят проверку.