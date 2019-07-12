В Иркутской области введен режим ЧС из-за лесных пожаров

С 11 июля на всей территории Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации введен из-за лесных пожаров.

«Указом губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 11 июля на всей территории Прибайкалья введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера», - сказано на сайте правительства Иркутской области.

За прошедшие сутки на землях лесного фонда Приангарья было ликвидировано 15 пожаров на площади около 5 тысяч гектаров. В их тушении задействовали свыше тысячи человек и 182 единицы техники. На утро 12 июля в области зарегистрированы 33 очага пожара на площади свыше 45 тысяч гектаров.

Также в зоне космомониторинга действует 60 природных пожаров, площадью более 60 тысяч гектаров. Все они находятся на большом расстоянии от населенных пунктов и объектов экономики.

В пятницу в регионе объявлен день траура в связи с ЧС, которая сложившейся Иркутской области в результате масштабного наводнения. От паводка пострадали 38 тысяч человек. Судьба нескольких людей еще неизвестна. Жертвами паводка стали 25 человек.