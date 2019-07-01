В Кремле прокомментировали встречу Трампа и Ким Чен Ына

В Кремле прокомментировали состоявшуюся накануне встречу американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ приветствует любые шаги по снижению напряженности на Корейском полуострове.

Ранее Трамп заявил о своем желании встретиться с северокорейским коллегой, находясь на полях саммита G20 в Осаке. Американский лидер выдвинул предложение о встрече на границе с Южной Кореей, в которую он намеревался отправиться с визитом. Встреча состоялась и прошла в теплой обстановке.

Однако, западная пресса не склонна хвалить Трампа за дипломатические успехи, заявляя, что все это скорее «политический театр», который не повлечет за собой конкретных изменений.

В самой же КНДР встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе назвали исторической. Лидеры государств пожали друг другу руки, пересекли границу КНДР и вернулись на южную сторону демилитаризованной зоны. Таким образом Дональд Трамп стал первым президентом США, который пересек границу Северной Кореи.