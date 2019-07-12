В Верховной раде зарегистрирован законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, по которому экс-глава страны Петр Порошенко может попасть под люстрацию. Документ размещен на сайте Верховной рады.

В пояснительной записке говорится о том, что законопроект призван прекратить дальнейшее злоупотребление властью и служебным положением при исполнении должностных обязанностей.

Кроме того, передает РИА Новости, он предполагает расширить перечень попадающих под люстрацию должностей: президент, спикер и депутаты Верховной Рады, члены правительства, генпрокурор, главы СБУ, Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, а также секретарь СНБО, руководство таможни и налоговой службы, руководство оборонных предприятий.

Накануне Зеленский заявил о необходимости люстрации. Президент Украины обвинил в бездействии высших должностных лиц страны, которые занимали посты с 2014 года по 19 мая 2019 года.