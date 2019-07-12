В России подтвердили начало поставок Турции С-400

Первая партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» прибыла в Турцию. Начало поставок систем противовоздушной обороны подтвердили в Федеральной службе по Военно-техническому сотрудничеству.

Ранее министерство обороны Турции сообщило, что первые компоненты российского вооружения доставлены в провинцию Анкары. Партия комплектующих С-400 поступила на авиабазу Мюртед в пятницу 12 июля.

Американские власти давно выражают недовольство решением турецкой стороны закупить у России С-400 и пытались этому воспрепятствовать. Вашингтон грозил Турции санкциями, в том числе исключением страны из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35.

В ответ на заявление США, Анкара отвечала, что не собирается спрашивать разрешения, чтобы удовлетворить свои потребности в сфере обороны, а вопрос о приобретении российских С-400 решен давно.