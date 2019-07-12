Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России подтвердили начало поставок Турции С-400

Андрей Аркадьев
12:12 12.07.2019
Первые компоненты российского вооружения доставлены на авиабазу Мюртед под Анкарой.
В России подтвердили начало поставок Турции С-400
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Первая партия российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» прибыла в Турцию. Начало поставок систем противовоздушной обороны подтвердили в Федеральной службе по Военно-техническому сотрудничеству.

Ранее министерство обороны Турции сообщило, что первые компоненты российского вооружения доставлены в провинцию Анкары. Партия комплектующих С-400 поступила на авиабазу Мюртед в пятницу 12 июля.

Американские власти давно выражают недовольство решением турецкой стороны закупить у России С-400 и пытались этому воспрепятствовать. Вашингтон грозил Турции санкциями, в том числе исключением страны из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35.

В ответ на заявление США, Анкара отвечала, что не собирается спрашивать разрешения, чтобы удовлетворить свои потребности в сфере обороны, а вопрос о приобретении российских С-400 решен давно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата12.07.2019, 09:04
Грохот танков и залпы артиллерии: кадры самых масштабных в истории учений на Сахалине
Дата07.07.2019, 18:30
Акинфеев отказался возвращаться в сборную России на Евро-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата10.07.2019, 22:52
Ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» впервые сняли на видео
Дата12.07.2019, 11:05
«Красная армия уже снесла все, что нужно» - Мединский о предложении убрать памятник на Прохоровском поле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:30 В стране и мире
В Верховной раде зарегистрирован законопроект о люстрации Порошенко
11:59 В стране и мире
США намерены бороться с акцией «Бессмертный полк»
11:45 ОПК
Производитель: партия новых крылатых авиаракет поступит в Минобороны РФ в этом году
11:25 В стране и мире
Видео
По факту гибели 10 человек в Тыве возбуждено уголовное дело
11:21 В стране и мире
Видео
Впервые в истории: в Финляндии прошел чемпионат по вязанию под хэви-метал
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Шатунову предстоит новая операция
В Москве девушка упала в канализационный люк и пропала
Грозный противник: летчики ВВС США рассказали о впечатлениях от МиГ-29
Мать спасла от кремации «умершего» сына, увидев его слезы
Видео
Что стало с Халкидики: опубликованы кадры последствий смертельного урагана в Греции
Видео
Ела хвою и пила из лужи: под Петербургом пенсионерка выжила после трех дней в лесу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.