В России могут увеличить срок льготного погашения штрафов за нарушение ПДД

Льготный срок погашения штрафов за нарушения правил дорожного движения хотят увеличить с 20 до 30 дней. Соответствующий законопроект предложили внести депутаты ЛДПР.

Авторами выступили глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Вадим Деньгин, Алексей Диденко и Андрей Спинцов.

Действующий закон предусматривает скидку в размере 50% в случае, если оплата штрафа производится в первые 20 дней со дня его наложения.

Авторы законопроекта аргументируют свое предложение тем, что 20-ти дней часто недостаточно для погашения штрафа в силу задержек уведомлений о них, пишет РИА Новости.