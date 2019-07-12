США намерены бороться с акцией «Бессмертный полк»

Власти Америки намерены препятствовать популяризации акции «Бессмертный полк» за рубежом. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании совета фонда «История Отечества».

Он также подчеркнул, что такую задачу поставили перед официальными международными центрами.

«Поставлена задача перед официальными международными центрами создавать систему инструментов, которые бы ставили барьеры для продвижения акции "Бессмертный полк"», - цитирует слова Нарышкина РИА Новости.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» прошла в первые в 2012 году, а уже в 2013-м стала всероссийской.

Мероприятие нацелено на сохранение личной памяти о Героях Великой Отечественной войны.