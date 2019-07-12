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США намерены бороться с акцией «Бессмертный полк»

Александра Романовская
11:59 12.07.2019
Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в 2013-м стала всероссийской.
США намерены бороться с акцией «Бессмертный полк»
© Фото: ТРК «Звезда»

Власти Америки намерены препятствовать популяризации акции «Бессмертный полк» за рубежом. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на заседании совета фонда «История Отечества».

Он также подчеркнул, что такую задачу поставили перед официальными международными центрами.

«Поставлена задача перед официальными международными центрами создавать систему инструментов, которые бы ставили барьеры для продвижения акции "Бессмертный полк"», - цитирует слова Нарышкина РИА Новости.

Напомним, что акция «Бессмертный полк» прошла в первые в 2012 году, а уже в 2013-м стала всероссийской.

Мероприятие нацелено на сохранение личной памяти о Героях Великой Отечественной войны.

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