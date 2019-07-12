По факту гибели 10 человек в Тыве возбуждено уголовное дело

Следственный комитет завел дело по факту гибели 10 человек в реке Тывы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

«В местечке Одуруг Бай-Тайгинского района местным жителем обнаружена автомашина, внутри которой находилось 10 тел, в том числе 6 несовершеннолетних», - говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, в ночь с 11 на 12 июля погибшие пытались пересечь реку вброд и машина опрокинулась.

Следственная группа, выехавшая на место преступления, установит все обстоятельства произошедшего.

Ранее глава Тывы Шолбан Кара-оол выразил соболезнования близким погибших и подтвердил, что в результате ЧП погибли две семьи.