По факту гибели 10 человек в Тыве возбуждено уголовное дело
Следственная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
Следственный комитет завел дело по факту гибели 10 человек в реке Тывы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
«В местечке Одуруг Бай-Тайгинского района местным жителем обнаружена автомашина, внутри которой находилось 10 тел, в том числе 6 несовершеннолетних», - говорится в сообщении СК.
По предварительным данным, в ночь с 11 на 12 июля погибшие пытались пересечь реку вброд и машина опрокинулась.
Следственная группа, выехавшая на место преступления, установит все обстоятельства произошедшего.
Ранее глава Тывы Шолбан Кара-оол выразил соболезнования близким погибших и подтвердил, что в результате ЧП погибли две семьи.