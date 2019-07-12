Россия начала поставку С-400 Турции

В министерстве обороны Турции подтвердили поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Первая партия компонентов прибыла в пятницу 12 июля на авиабазу Мюртед в провинции Анкара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое военное ведомство.

Первого июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставка российских С-400 произойдет в течение десяти дней. В Кремле также подтвердили, что сделка с Анкарой реализуется по плану.

Соединенные Штаты выступают против поставок российских систем ПВО, поскольку они не могут быть интегрированы в систему НАТО. Вашингтон угрожает Анкаре санкциями, в том числе сворачиванием программы производства и поставки Турции истребителей F-35. Вместо С-400 США предлагают союзнику приобрести более дорогостоящие системы ПВО Patriot американского производства.

Турецкие власти всегда отвечали, что не намерены отказываться от контракта с Россией по С-400 и считают вопрос по приобретению систем давно решенным.