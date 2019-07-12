Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Впервые в истории: в Финляндии прошел чемпионат по вязанию под хэви-метал

Александра Романовская
11:21 12.07.2019
На сцену вышли представители Великобритании, Японии, Латвии, Швеции, Финляндии, Дании, США и России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В финском городе Йоэнсуу впервые прошел чемпионат по вязанию под хэви-метал. В финале мероприятия представители из восьми стран, среди которых Великобритания, Япония, Латвия, Швеция, Финляндия, Дания, США и Россия, показали 12 номеров.

«Мода, она циклична. Набирает снова популярность вязание. Очень много молодых девушек я знаю, которые вяжут. Я сама не очень понимаю, причем здесь хэви-метал, но я считаю, что это звучит интересно. Она (музыка в стиле хэви-метал - прим. ред.) такая энергичная, зажигательная. Под нее хочется вязать, под нее хочется что-то делать», - рассказала телеканалу «Звезда» участница чемпионата от России Наталья Швецова.

Также она отметила, что перед выступлением команды не получали конкретных заданий.

Особенностью мероприятия является то, что на сцене человек со спицами становился частью хэви-метал группы и вязал в такт музыке.

Победу в итоге одержала команда из Японии.

Отметим, что музыкальный стиль хэви-метал считается частью финской культуры.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата12.07.2019, 09:04
Грохот танков и залпы артиллерии: кадры самых масштабных в истории учений на Сахалине
Дата07.07.2019, 18:30
Акинфеев отказался возвращаться в сборную России на Евро-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата10.07.2019, 22:52
Ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» впервые сняли на видео
Дата12.07.2019, 11:05
«Красная армия уже снесла все, что нужно» - Мединский о предложении убрать памятник на Прохоровском поле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:30 В стране и мире
В Верховной раде зарегистрирован законопроект о люстрации Порошенко
11:59 В стране и мире
США намерены бороться с акцией «Бессмертный полк»
11:45 ОПК
Производитель: партия новых крылатых авиаракет поступит в Минобороны РФ в этом году
11:25 В стране и мире
Видео
По факту гибели 10 человек в Тыве возбуждено уголовное дело
11:21 В стране и мире
Видео
Впервые в истории: в Финляндии прошел чемпионат по вязанию под хэви-метал
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Шатунову предстоит новая операция
В Москве девушка упала в канализационный люк и пропала
Грозный противник: летчики ВВС США рассказали о впечатлениях от МиГ-29
Мать спасла от кремации «умершего» сына, увидев его слезы
Видео
Что стало с Халкидики: опубликованы кадры последствий смертельного урагана в Греции
Видео
Ела хвою и пила из лужи: под Петербургом пенсионерка выжила после трех дней в лесу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.