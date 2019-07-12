Впервые в истории: в Финляндии прошел чемпионат по вязанию под хэви-метал

В финском городе Йоэнсуу впервые прошел чемпионат по вязанию под хэви-метал. В финале мероприятия представители из восьми стран, среди которых Великобритания, Япония, Латвия, Швеция, Финляндия, Дания, США и Россия, показали 12 номеров.

«Мода, она циклична. Набирает снова популярность вязание. Очень много молодых девушек я знаю, которые вяжут. Я сама не очень понимаю, причем здесь хэви-метал, но я считаю, что это звучит интересно. Она (музыка в стиле хэви-метал - прим. ред.) такая энергичная, зажигательная. Под нее хочется вязать, под нее хочется что-то делать», - рассказала телеканалу «Звезда» участница чемпионата от России Наталья Швецова.

Также она отметила, что перед выступлением команды не получали конкретных заданий.

Особенностью мероприятия является то, что на сцене человек со спицами становился частью хэви-метал группы и вязал в такт музыке.

Победу в итоге одержала команда из Японии.

Отметим, что музыкальный стиль хэви-метал считается частью финской культуры.