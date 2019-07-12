Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

Палата представителей Соединенных Штатов приняла в четверг 11 июля поправку к оборонному бюджету страны на следующий год, в котором американцам запрещено проводить какие-либо финансовые операции с госдолгом России.

Авторами инициативы выступили представители Демократической партии от Калифорнии Максин Уотерс и Брэдли Шерман. Внесенное изменение подразумевает введение санкционных мер по российскому суверенному долгу из-за так называемого «вмешательства» в американский избирательный процесс, в котором Вашингтон безосновательно обвиняет Москву.

Согласно документу, ни один гражданин США не сможет участвовать в покупках государственных займов России, а также проводить с ними какие-то операции.

Шерман заявил, что поправка предусматривает и механизм для снятия ограничительных мер. Для этого власти США должны убедиться, что Россия не пыталась влиять на ход президентских выборов, пишет ТАСС со ссылкой на C-Span.

После победы Дональда Трампа в 2016 году спецслужбы США обвинили Кремль во вмешательстве в президентские выборы, в частности, в кибератаках на серверы Демократической партии. Расследование этого дела поручили вести сотруднику Минюста Роберту Мюллера, его назначили спецпрокурором. Комиссия доказала, что сговора команды Трампа с российскими спецслужбами не было.