Глава Тывы подтвердил гибель двух семей в реке

Десять человек погибли в Тыве, когда автомобиль УАЗ-469 пытался пересечь реку Шуй вброд. Глава республики Шолбан Кара-оол выразил свои соболезнования в связи со случившимся.

«Земляки, к большому сожалению, сообщаю о трагедии, случившейся сегодня утром в селе Шуй Бай-Тайгинского района. 10 человек погибли при попытке переехать реку Шуй на автомашине УАЗ-469 в местечке Одуруг. Предположительно 4 взрослых и 6 ребятишек. Это две семьи», - написал глава Тывы на своей странице в «ВКонтакте».

Он сообщил, что на место происшествия направлены специалисты со спецтехникой. Глава республики также призвал всех соблюдать меры безопасности.