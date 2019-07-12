Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На главу пострадавшего от паводка района Иркутской области завели уголовное дело

Татьяна Полуказакова
10:07 12.07.2019
Глава Нижнеудинского района подозревается в использовании служебного положения при ликвидации последствий паводка на территории своего коттеджа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: nuradm.ru, Youtube

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова. Он подозревается в злоупотреблении служебного положения. Поводом для проверки стало видео, появившееся в Сети.

«По версии следствия, 2 июля текущего года Худоногов, используя своё служебное положение, действуя из личной заинтересованности, организовал работы по ликвидации последствий паводка на территории своего домовладения с привлечением специалистов и техники муниципального казенного учреждения "Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района"», - говорится в сообщении СК.

Сообщается, что это противоречило общим задачам, которые ставились при ликвидации последствий паводка на территории затопленного района.

Следственный комитет проводит расследование.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от должности Сергея Худоногова.

В конце июня из-за продолжительных ливней из берегов вышли реки в Иркутской области. Более тысячи живых домов были затоплены. Жертвами паводка стали 25 человек, еще 11 пропали без вести. Всего за медицинской помощью на территории Иркутской области обратились 4166 человек. На территории региона проходят работы по ликвидации паводка, пострадавшему населению оказывается помощь. Сегодня по погибшим в Иркутской области объявлен траур.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата12.07.2019, 09:04
Грохот танков и залпы артиллерии: кадры самых масштабных в истории учений на Сахалине
Дата07.07.2019, 18:30
Акинфеев отказался возвращаться в сборную России на Евро-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата10.07.2019, 22:52
Ракетный комплекс «Рубеж-МЭ» впервые сняли на видео
Дата12.07.2019, 11:05
«Красная армия уже снесла все, что нужно» - Мединский о предложении убрать памятник на Прохоровском поле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:05 Вопросы истории
«Красная армия уже снесла все, что нужно» - Мединский о предложении снести памятник на Прохоровском поле
10:32 В стране и мире
Видео
Глава Тывы подтвердил гибель двух семей в реке
10:07 В стране и мире
Видео
На главу пострадавшего от паводка района Иркутской области завели уголовное дело
09:36 В стране и мире
Православные христиане отмечают День Петра и Павла
09:14 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры работ по восстановлению разрушенных скульптур Пальмиры
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Шатунову предстоит новая операция
В Москве девушка упала в канализационный люк и пропала
Грозный противник: летчики ВВС США рассказали о впечатлениях от МиГ-29
Мать спасла от кремации «умершего» сына, увидев его слезы
Видео
Что стало с Халкидики: опубликованы кадры последствий смертельного урагана в Греции
Видео
Ела хвою и пила из лужи: под Петербургом пенсионерка выжила после трех дней в лесу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.