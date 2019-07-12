На главу пострадавшего от паводка района Иркутской области завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова. Он подозревается в злоупотреблении служебного положения. Поводом для проверки стало видео, появившееся в Сети.

«По версии следствия, 2 июля текущего года Худоногов, используя своё служебное положение, действуя из личной заинтересованности, организовал работы по ликвидации последствий паводка на территории своего домовладения с привлечением специалистов и техники муниципального казенного учреждения "Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района"», - говорится в сообщении СК.

Сообщается, что это противоречило общим задачам, которые ставились при ликвидации последствий паводка на территории затопленного района.

Следственный комитет проводит расследование.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить от должности Сергея Худоногова.

В конце июня из-за продолжительных ливней из берегов вышли реки в Иркутской области. Более тысячи живых домов были затоплены. Жертвами паводка стали 25 человек, еще 11 пропали без вести. Всего за медицинской помощью на территории Иркутской области обратились 4166 человек. На территории региона проходят работы по ликвидации паводка, пострадавшему населению оказывается помощь. Сегодня по погибшим в Иркутской области объявлен траур.