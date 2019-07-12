Роскачество напомнило, как выбрать правильный шашлык

С наступлением тепла любители шашлыка начали выезжать на природу. В Роскачестве дали рекомендации, на что обращать внимание при выборе мяса и как его лучше приготовить.

Эксперты советуют покупать шашлык в упаковках известных заводов-изготовителей, а также обращать внимание на состав. По словам доктора технических наук, профессора Анастасии Семеновой, он должен быть максимально простым. Необходимо взглянуть и на дату изготовления. Семенова объясняет, что полки магазина как правило не могут обеспечить стабильную температуру хранения. А значит, дату продукта нужно выбирать максимально близкой к моменту его покупки.

«Если предстоит везти полуфабрикат на дачу или за город, на пикник. Не стоит выбирать шашлык в "белых" соусах, например на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается. Консистенция может скиснуть на жаре», - рекомендовали в Роскачестве.

Чтобы получить равномерно прожаренный шашлык, нужно выбирать порезанный одинаковыми кусочками продукт с плотной структурой мяса. Кроме того, следует обратить внимание на запах. Несвежий продукт не получится «замаскировать» добавками.

Если мариновать мясо самостоятельно, его необходимо хранить при низкой температуре, а перевозить любой шашлык лучше в сумке-холодильнике.

В Роскачестве напомнили и о безопасном способе жарки мяса. Это запекание в фольге.