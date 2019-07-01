На пляже в США нашли доисторический зуб самой большой в мире акулы

Мужчина из Северной Каролины на востоке США обнаружил огромный зуб, принадлежащий мегалодону – доисторическому океанскому хищнику, исчезнувшему с Земли от 2,6 до 3,6 миллионов лет назад. Фотографии своей удивительной находки Харви Уолл опубликовал у себя на странице в социальной сети Facebook.

В подписи к изображению, он заявил, что обнаружил необычный предмет в Оушн-Айл-Бич в прошлую пятницу. На одном из кадров при этом видно, что зуб самой крупной из когда-либо живших видов акул по размеру немного больше ладони человека. На третьей фотографии также видно, что в длину он составляет чуть более пяти сантиметров.

«Я был удивлен. Я прогуливался с собакой и смотрел на ракушки. В этот день был отлив, и очень много ракушек было на берегу. Одна из них мне показалась большой, я пнул ногой предмет, и когда он перевернулся, я понял, что это зуб», - заявил сам Уолл.

Ранее в апреле подросток обнаружил зуб мегалодона в песке на пляже Северный Топсейл в Северной Каролине. А в 2013 году зуб мегалодона стал официальным государственным символом штата, который стал известен как «горячая точка» по находкам зубов древнейших морских обитателей. По словам куратора лондонского Национального исторического музея Эммы Бернард, некоторым из них более двадцати миллионов лет. Основываясь на имеющихся данных по собранным зубам, ученые предположили, что мегалодон в длину достигал 20 метров.

Морской обитатель охотился на китов и акул, при этом за раз он мог поместить в себя предмет, по размеру сопоставимый с двумя крупными людьми, лежащими бок о бок.