На Украине изменили план учений Sea Breeze из-за России

На Украине заявили, что изменили план учений Sea Breeze - 2019 из-за России. Об этом сообщили в государственной пограничной службе страны.

По данным украинского ведомства, действия РФ в Черном море побудили участников международных учений пересмотреть свои планы на маневры. При этом, что именно по мнению украинской стороны сделала Россия, не уточняется. В сообщении на сайте погранслужбы приводятся слова командующего военно-морских сил ВС Украины Игоря Воронченко о том, что РФ якобы закрыла от иностранных судов район Черного моря.

Ранее стало известно, что Черноморский флот России контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze во избежание потенциальных нештатных ситуаций. Силами ЧФ выполняется целый комплекс мероприятий, направленных на это.

Международные учения Sea Breeze стартовали в понедельник, 1 июля. Они пройдут на территориях Одесской, Николаевской и Херсонской областей Украины, а также в северо-западной части Черного моря. Одним из первых участников Sea Breeze, вошедших в акваторию Черного моря, стал американский эсминец Carney, оказавшийся в ней уже в пятый раз. Маневры пройдут на суше, в море, под водой и в воздухе. В них примут участие 19 стран. Всего задействуют 32 судна и 24 самолета.