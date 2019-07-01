Климкин заявил об уходе в «политический отпуск»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин принял решение уйти в «политический отпуск», потому что не может работать в полсилы. Об этом он сам заявил на своей странице в Facebook.

"Я принял решение уйти в отпуск. Считаю, что это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а политический отпуск. Потому что в пол силы работать не могу", - заявил Климкин в видеообращении, которое он также прикрепил к своей записи в социальной сети.

Глава МИД добавил, что именно сейчас пришло время строить новую политическую команду. Политик не пояснил, о какой команде именно идет речь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с резкой критикой в адрес Климкина. В частности, он осудил политика за то, что тот не уведомил его о ноте из Москвы по украинским морякам и ответе на нее со стороны Киева. Глава Украины также отметил, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета и СМИ. Премьер-министр страны Владимир Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск.

Глава МИД в ответ заявил президенту, что ноту Киева к Москве его ведомство могло направить без согласования с президентом и признал, что у него имеются разногласия с президентом по вопросам ведения политики, связанной с Россией.