Стриптиз, алкоголь и курсы бортпроводников: 23-летнюю стюардессу убили в московском отеле

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства девушки в одном из отелей в Новой Москве. На теле жертвы обнаружены следы насильственной смерти в виде асфиксии.

Погибшей оказалась 23-летняя уроженка Набережных Челнов - стюардесса Альбина Мухамедзянова. По словам ее знакомых, девушка последние несколько лет вела «не очень скромный» образ жизни - живя в Татарстане, танцевала стриптиз в ночных клубах, а днем посещала курсы бортпроводников.

Полученные на занятиях навыки помогли девушке устроиться в авиакомпанию и переехать в Москву. Последние месяцы стюардесса летала на постоянных рейсах в Китай, Уфу и Краснодар. При этом ее коллеги отмечают повышенный интерес со стороны мужчин к ней.

Известно, что десятого июля тело девушки было найдено в ванной отеля в Новой Москве. На трупе были обнаружены признаки удушения. Выяснилось, что незадолго до этого Мухамедзянова сняла номер вместе с 25-летним мужчиной. Сначала они арендовали его на сутки, а после - продлили еще на один день, пишет сайт «Комсомольской правды».

Труп девушки обнаружили сотрудники отеля. Как видно на кадрах, опубликованных СК РФ, в комнате постель была разобрана, а на столе стояли несколько бутылок, предположительно, из-под алкоголя.

Сейчас полиция ищет убийцу. Сестра погибшей добавила, что это уже вторая потеря за два года для их семьи - в 2017 году в результате несчастного случая погиб младший брат девушек. Теперь в семье осталось двое детей.